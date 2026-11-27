Muğla'nın Menteşe ilçesinde kamyon ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Akkaya Mahallesi TOKİ yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 AOS 625 plakalı kamyon ile 34 DL 4631 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada, ticari araç içerisinde bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.