Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi'nin 20262027 İş Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Kooperatif tesislerinde, üretici ortakların geniş katılımıyla düzenlenen mali kongrede 20252026 iş yılına ait finansal tablolar görüşülerek oylandı. Yönetim Kurulu üyeleri, geride kalan iş yılı için oy birliğiyle ibra edildi.

Kongrede söz alan Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, geride kalan sezonu değerlendirirken yeni dönemin ürün alım politikaları, kooperatifin mali yapısı ve TARİŞ Pamuk Birliği'ne atanan denetim kayyumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Söke Ovası'nda bu sezon yaklaşık 85 bin dönüm pamuk ekildiğini belirten Özer, tahmini rekoltenin 42 bin 500 ton civarında olduğunu söyledi. Kooperatifin sezon boyunca yaklaşık 10 milyon kilogram pamuk alımı gerçekleştirdiğini ifade eden Özer, bu miktarın ovada üretilen pamuğun yaklaşık yüzde 20'sine karşılık geldiğini kaydetti.

REKLAM

İzmir TARİŞ Pamuk Birliği'ne denetim kayyumu atanmasını da değerlendiren Özer, birlik yönetiminin artık önemli ölçüde denetim altında olduğunu savundu. Birlik yönetimine yönelik eleştirilerini sert sözlerle dile getiren Özer, "Denetim kayyumu izin vermeden çöp dahi alıp satamayacaklar" dedi. Hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Özer, konuyla ilgili yeni hukuki süreçlerin de gündeme gelebileceğini ifade etti.

Pamuk ekiminin azalması nedeniyle buğday alımlarına ağırlık verdiklerini açıklayan Özer, sezon boyunca 13 milyon kilogram buğday aldıklarını belirtti. Söke merkez tesislerinin TMO'ya kiralandığını ve burada 39 milyon kilogram buğday alımı yapıldığını söyleyen Özer, Sarıkemer ve Güllübahçe tesislerinin de kiralanarak hizmete açılması yönündeki taleplerinin karşılık bulmadığını dile getirdi.

REKLAM

Özer, önümüzdeki sezon çiftçilerin randevu ve sıra beklemeden ürün teslim edebilmesi için TMO'nun alım kapasitesinin artırılması gerektiğini vurgulayarak Ziraat Odası ve sivil toplum kuruluşlarına ortak mücadele çağrısında bulundu.

Pamuk fiyatlarının uzun süredir aynı seviyelerde kalmasına rağmen girdi maliyetlerinin yükseldiğine dikkat çeken Özer, kooperatifin ekonomik sürdürülebilirliğini korumak amacıyla buğday ve ayçiçeği ticaretine de yöneldiklerini söyledi. Üreticinin kazanmasının öncelikleri olduğunu belirten Özer, alım politikalarında kooperatifin mali yapısının da gözetilmesi gerektiğini ifade etti.

REKLAM

Konuşmasının son bölümünde kendisine yönelik eleştirilere ve kooperatif içindeki muhalif girişimlere de değinen Özer, Söke TARİŞ'in gelişmesinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini savundu. Özer, üreticilere birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, "Dedikodularla vakit kaybetmeyelim. Pamuğumuza, buğdayımıza, ayçiçeğimize ve üretimimize odaklanalım. Bu kurumu daha ileriye nasıl taşıyacağımıza bakalım" sözleriyle konuşmasını tamamladı.