Kuşadası’nda düzenlenen söyleşide meşelerin ekolojik, tarihi ve kültürel önemi ele alınırken, yüzyıllara tanıklık eden anıt ağaçların korunması gerektiğine dikkat çekildi.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından düzenlenen Çarşamba Söyleşileri kapsamında, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mesut Kırmacı konuk oldu. Kırmacı, "Anadolu’nun Kadim Ağaçları: Meşeler" başlıklı sunumunda meşe türlerinin çeşitliliği, orman ekosistemlerindeki yeri ve biyolojik çeşitlilik açısından önemine değindi. Sunumda meşelerin insanlık tarihindeki farklı kullanım alanları da ele alındı. Kıtlık dönemlerinde palamuttan yapılan ekmeklerden Avrupa deri sanayisini besleyen palamut ticaretine, mürekkep üretiminden antik dünyanın kutsal ağaçlarına kadar meşelerin geçmişteki rolü katılımcılarla paylaşıldı.

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Kuşadası ve çevresindeki anıt meşelere de dikkat çekilen söyleşide, yüzyıllara tanıklık eden bu ağaçların yalnızca doğal zenginlik değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel miras olduğu vurgulandı. Meşelerin çok sayıda canlıya yaşam alanı sağladığı belirtilerek, korunmalarının geçmişe ve geleceğe sahip çıkmak anlamına geldiği ifade edildi. Söyleşi öncesinde ise Aydın’ın Köşk ilçesinden gelen 8. sınıf öğrencisi Berken Açıkyer, yeni keşfedilen endemik bitkilerden Latmos Taşkıranı ile milli parkın önemli endemik türlerinden Tüylü Çan Çiçeği hakkında bilgi verdi. Programın sonunda Prof. Dr. Mesut Kırmacı’ya eczacı Süleyman Arslantürk, Berken Açıkyer’e ise biyolog Emel Candel tarafından EKODOSD’un teşekkür belgeleri takdim edildi.