Aydın’da 7 sağlık kuruluşu Dijital Hastane Dönüşüm programını başarı ile tamamlayıp, sertifika almaya hak kazandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2013 yılında başlatılan Dijital Hastane çalışmaları kapsamında, sağlık tesislerinin dijitalleşme süreçleri ve teknolojik altyapı düzeyleri, uluslararası akreditasyon kuruluşu Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) ile yürütülen iş birliği doğrultusunda değerlendiriliyor. Bu kapsamda, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 4 devlet hastanesi, 2 ağız ve diş sağlığı merkezi ve 1 Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, dijital hastane dönüşümünde önemli bir gösterge olan HIMSS Seviye 6 sertifikasını almaya hak kazandı.

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Aydın Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Güçlü teknolojik altyapısı ve modern tıbbi cihazlarıyla çağdaş sağlık hizmeti sunan başta Aydın Şehir Hastanemiz olmak üzere ilimizdeki sağlık tesislerimizin dijital dönüşüm süreçlerinin geliştirilmesi ve HIMSS kriterleri doğrultusunda daha üst seviyelere taşınması amacıyla planlama çalışmaları başlatılmıştır. Yürütülecek çalışmalarla sağlık hizmetlerinde verimliliğin artırılması, hasta ve çalışan güvenliğinin güçlendirilmesi, bilgi teknolojilerinin etkin kullanılması ve dijital sağlık uygulamalarının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü olarak, sağlıkta dijital dönüşüm sürecini geliştirerek vatandaşlarımıza daha güvenli, etkin ve nitelikli sağlık hizmeti sunmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi.