Aydın'ın Söke ilçesinde iki bebeğini öldürmek suçundan daha önce müebbet hapis cezasına çarptırılan sanığa, yeniden yapılan yargılamada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Keskin (58) ve avukatlar katıldı.

Keskin, suçsuz olduğunu söyleyerek, beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

- Olay ve dava süreci

Demirçay Mahallesi'nde 2006-2013 yıllarında bebeklerini öldürdükten sonra gömdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan ve altsoydan akrabayı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan tutuksuz sanık Ceyhan Keskin (49) ile tutuklu eşi Hüseyin Keskin'in (58) duruşması 9 Eylül 2025'te Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüştü.

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2003 yılında 1,5 yaşındaki başka bir çocuğunu öldürmekten de hüküm giyen Hüseyin Keskin suçlamaları kabul etmemişti.

Anne ise olayın çok önceden yaşandığını, bundan dolayı hatırlamadığını söylemişti.

Mahkeme, Hüseyin Keskin'e müebbet hapis cezası vermişti, Ceyhan Keskin'in ise beraatine hükmetmişti.

İstinaf mahkemesi, itiraz üzerine dosyada yaptığı incelemede bazı eksikliklerin bulunduğunu ve hukuka aykırılıklar olduğunu belirterek, dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.