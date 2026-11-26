Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Kuşadası Belediyesi'nin yerel üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturmak amacıyla yaşama geçirdiği Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı'nı ziyaret etti. Esnaf ve alışveriş yapanlarla sohbet edip, taleplerini dinleyen Başkan Vekili Demirtaş, yerel üreticilere Kuşadası'nın bereketli topraklarını işleyip, sağlıklı ve güvenli ürünleri sofralara ulaştırdıkları için teşekkür etti.

Kuşadası'nda her Perşembe günü Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak'ta kurulan yerel üretici sergisi, uygun fiyata güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmak isteyenlerin uğrak noktası oluyor. Başkan Ömer Günel döneminde sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yaşama geçirilen yerel üretici sergisinde tezgahları, yıl boyunca mevsimine göre değişik türde birçok sebze ve meyve süslüyor. Kadınlar tarafından yapılan yerel tatların da bulunduğu, yerel üretici sergisinde yumurta, bal, peynir ve süt gibi hayvansal ürünlerin yanı sıra gözleme, içli köfte, sarma ve ev ekmeği gibi lezzetler de satışa sunuluyor. Kuşadası'nın bereketli topraklarında yetişen ürünlerin doğrudan üreticisinden Kuşadalılara ulaştığı sergiden duyulan mutluluk ve memnuniyet, esnaf ve alışveriş yapanların yüzüne de yansıyor.

REKLAM

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı'nı ziyaret etti. Tezgahları tek tek dolaşan Başkan Vekili Tahsin Demirtaş esnafa bol kazançlar diledi. Alışverişe çıkan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Vekili Demirtaş, sokağın nabzını tutup, talep ve istekleri de dinledi. Kuşadası Belediyesi'nin desteğini her zaman hissettiklerini belirten Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı esnafı ve vatandaşlar da kendilerine verilen tüm hizmetler için Başkan Vekili Demirtaş'a teşekkür etti.