Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, doğalgaz şirketinin Davutlar Mahallesi’ne doğal gaz altyapısı yatırımı yapabilmesi için gerekli olan meclis kararını Aralık ayında yapacakları toplantıda alacaklarını belirtip, "Artık Davutlar da doğal gaza kavuşacak. Şimdiden hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kent genelinde doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Kuşadası Belediyesi ile doğalgaz dağıtım şirketi doğal gaz şirketi arasında imzalanan protokol kapsamında sürdürülen çalışmalar, bu kez Davutlar Mahallesi’ne ulaştı. Makamında, Davutlar Mahalle Muhtarı Erol Yağcıoğlu ile bir araya gelen Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, bölge sakinlerine müjdeli bir haber verdi. Başkan Vekili Demirtaş, doğal gaz şirketinin Davutlar Mahallesi’ne doğal gaz altyapısı yatırımı yapabilmesi için gerekli olan meclis kararını, aralık ayında yapacakları toplantıda alacaklarını belirtti.

REKLAM

Kuşadası’nda doğal gazın her haneye ulaşması için doğal gaz şirketi ile iş birliği içerisinde çalıştıklarını belirten Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, "Başkan Ömer Günel’in Kuşadası’nın modern, güvenli ve konforlu bir kent kimliğine kavuşması amacıyla başlattığı doğal gaz yatırım seferberliğini biz de doğal gaz şirketi ile aynı uyum ve kararlılık içerisinde sürdürüyoruz. Buradan Davutlar’da yaşayan tüm hemşehrilerimize şimdiden alacağımız kararın hayırlı olmasını diliyorum. Doğal gaz bekleyen Davutlar Mahallemiz bu dönem yatırama kavuşacak" dedi.

Davutlar Mahalle Muhtarı Erol Yağcıoğlu ise "Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş’a kendim ve mahalle sakinleri adına teşekkür ediyorum. Davutlar’a doğal gaz yatırımı yapılması bizim için çok önemliydi. Kuşadası Belediyesi tarafından bugüne kadar mahallemize birçok alt ve üstyapı yatırımı kazandırıldı. Her türlü talebimizle çok yakından ilgilenildi" diye konuştu.