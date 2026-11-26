Nazilli Belediyesi, kentin ulaşım ağında başlattığı kapsamlı dönüşümü yolların yanı sıra kaldırımlara da taşıyor. Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik’in öncülüğünde yürütülen çalışmalarla, araçların ulaşım konforunun yanı sıra yayaların güvenli, rahat ve engelsiz ulaşımı da kentin öncelikleri arasına alındı.

Göreve geldiği ilk günden bu yana kaldırım işgallerinin önlenmesi için denetimlerin artırılması talimatı veren Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, kent genelinde ömrünü tamamlamış yollar yenilenirken, aynı zamanda yayaların günlük yaşamını doğrudan etkileyen kaldırımların da modern ve kullanışlı hale getirilmesi için çalışma başlattı. Araçların güvenli ve konforlu ulaşımı için yolları bir bir yenileyen Nazilli Belediyesi ekipleri, vatandaşların güvenli ve rahat hareket edebilmesi için kaldırımlar da yeniden düzenlemelere devam ediyor. Özellikle bebek arabası kullanan aileler, yaşlılar, engelli bireyler ve yaya ulaşımını tercih eden tüm vatandaşların kaldırımları daha rahat kullanabilmesi için yapılan düzenlemelerde erişilebilirlik ve kullanım kolaylığı ön planda tutuluyor. "Planlı, sahada ve üreten bir belediye" anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Sadece yollarımızı yenilemekle kalmıyoruz. Kaldırımlarımızın o eski, kullanışsız görüntüsünden de Nazillimizi kurtarıyoruz. Ne yazık ki taşları çıkmış, kırılmış kaldırımlar ve o kaldırımların üzerinde bırakılan eşyalar nedeniyle Nazillimizde kaldırımlarda yürümek neredeyse imkansız halde. Bu konuda hemşehrilerimize büyük bir görev düşüyor. Nazillimizde yaşayan her bir bireye ait olan, onların kullanımına açık olan kaldırımlarımızı hiç kimse kişisel kullanımı için işgal etmeyecek. Bizler de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirip yollarımızla birlikte kaldırımlarımızı da yenileyeceğiz. Nazilli halkına verdiğim tüm sokakları yenileme sözümüzün motivasyonuyla ilçe genelinde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Her zaman söylediğimiz gibi az laf, çok iş" dedi.