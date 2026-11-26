Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Aydın Tarım ve Hayvancılık Fuarı, düzenlenen törenle kapılarını açarken, yeni nesil tarım aletlerinden teknolojik ekipmanlara kadar çok sayıda ürün görücüye çıktı.

Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Aydın’da üreticilere yönelik yapılan çalışmalar sürerken, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Aydın Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde kapılarını açtı. Aydın Tekstil Park içerisinde bulunan Fuar Aydın’da gerçekleştirilen fuarın açılışı ise düzenlenen törenle yapıldı. 2629 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak fuar, üreticiler ile tarım sektöründe yer alan firmaları aynı çatı altında buluştururken, fuara yaklaşık 100 firma katıldı. Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen fuarda 22 bin ziyaretçi ağrılanırken, bu yıl da katılımın yüksek olması bekleniyor. Açılış töreninin ardından fuara gelen ziyaretçiler, tarım makinelerini, ekipmanları ve sektördeki yeni teknolojileri yakından inceleme fırsatı buldu.

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Fuarın, tarımsal potansiyeli artırması açısından önemli olduğunun altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin; "Aydın Tarım Fuarı’nın Fuar Merkezi'nde bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Tarımsal sektörün gelişimi, üreticinin desteklenmesi, tarımsal potansiyelin artırılması konusunda bu fuarın önem taşıdığını düşünüyoruz. Biz de Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar tarım sektörüne, üreticimize, çiftçimize her zaman Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun destekleri olmuştur, olmaya da devam ediyor. Türkiye'de kamusal alanda dronla lisanslı olarak gübreleme yapan tek belediyeyiz. Üreticimize, vatandaşımıza bugüne kadar 30 milyon ata tohumu dağıttık. Yazlık 1,5 milyon, kışlık 1,5 milyon olmak üzere yılda 3 milyon ata tohumu dağıtıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üreticinin, çiftçinin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu fuarın da hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

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"Tarım fuarları üreticiler için önemli"

Fuara katılan üreticilerden Erdoğan Yalçın, fuarların kendileri açısından önemli olduğunu ifade ederek "Şimdi bu tarım fuarı oldu, çiftçiler için tabii ki faydalı. Çünkü satılan ürünlerde çiftçiler için kampanyalar var. O yüzden bizim için önemli, böyle bir zor zamanlar için. Değerlendirmek için geldik zaten, alışverişimizi yapacağız. Vatandaşlar için güzel bir şey. Çeşitli malzemeleri bulabiliyoruz ihtiyacımız olan. Bilgilerimiz var, onlara bilgilerimizi ediniyoruz. İhtiyacımız olan malzeme daha uygun ve direkt satın alabiliyoruz. Sağ olsunlar onlar da bize yardımcı oluyorlar" şeklinde konuştu.

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Fuar alanını beğendiğini söyleyen vatandaşlardan Muzaffer Aksoy; "Tarım fuarını beğendim, güzel. Çeşidin bulunması, bilgilendirmek amacıyla harika. Yapanlara teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Emekli olduktan sonra toprak ile vakit geçirmeye başladığını söyleyen vatandaşlardan Murat Sulanç ise "Valla değişik ürünler var, bakıyoruz işte. Bakalım eğer uygun bir şey olursa belki alacağız. Küçük bir bahçem var, oraya ekmeyi düşünüyorum yani" dedi.

"Yeni teknolojiden faydalanmak açısından önemli"

Fuarların gelişen teknolojiyi takip edilmesi açısından önemli bulduğunu söyleyen üretici ve Eski Dalama Belediye Başkanı Osman Nuri Çilingir de; "Her açılan fuara ziyarete geliyoruz biz Dalama'dan arkadaşlarla beraber, yeni teknolojileri görmek için ve o teknolojilerden faydalanmak için bu tür fuarlara devamlı katılıyoruz. Üreticilerin burayı devamlı ziyaret etmelerini tercih ederim. Hem bilgilerini geliştiriyorlar, yapacak işlerinde yeni teknolojiden faydalanmaları için de önemli bu fuarlar" diye konuştu.