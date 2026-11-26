Sahil Güvenlik Ege İHA Filo Komutanlığı, geleceğin buluşçuları olarak nitelendirilen çocukları ağırladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ege İHA Filo Komutanlığı, Aydın'da çocuk misafirlerini konuk etti. Geleceğin bilim ve teknoloji alanında söz sahibi olacak nesilleri arasında gösterilen çocukların komutanlıktaki ziyareti renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların farklı kurumları ve çalışma alanlarını tanımasının, merak duygularının gelişmesi ve yeni ilgi alanları kazanmaları açısından önem taşıdığı buluşmada, geleceğin üretken ve yenilikçi nesillerine dikkat çekildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Ege İHA Filo Komutanlığı'nda çocukları ağırlamaktan duyulan memnuniyet dile getirildi.