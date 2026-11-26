Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye tarafından ulaşım imkanı nedeniyle ilçe merkezine gelmekte zorlanan mahalle sakinleri, Perşembe pazarına ulaştırılarak alışverişlerini rahatça yapmaları sağlanıyor.

Germencik Belediyesi, ilçe merkezine ulaşım konusunda güçlük yaşayan mahallelerdeki vatandaşların pazar alışverişlerini kolaylaştırmak amacıyla çalışma yürütüyor. Bu kapsamda ulaşım imkanı kısıtlı mahallelerde yaşayan vatandaşlar, her hafta kurulan Perşembe pazarına ulaştırılıyor. Uygulamayla vatandaşların pazar alışverişlerini rahat ve kolay bir şekilde yapabilmelerine imkan sunuluyor. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, uygulamanın yalnızca bir ulaşım hizmeti olmadığını, belediyecilik anlayışlarının temelinde hizmeti vatandaşın ayağına götürmenin bulunduğunu ifade etti. Vatandaşların ilçedeki hizmetlerden eşit şekilde yararlanabilmesi için çalıştıklarını belirten Zencirci, Perşembe pazarının bereketinin tüm mahallelere ulaşmasını istediklerini kaydetti. Zencirci, dayanışma ve hizmet anlayışının Germencik'in bütün mahallelerinde devam etmesini temenni etti.