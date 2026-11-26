Aydın'da kasım ayının son günlerinde parçalı bulutlu havanın etkili olması beklenirken, hafta sonu hava sıcaklıklarının 21 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre, bugün sabah saatlerinde Aydın'da az bulutlu ve yerel olarak puslu hava etkili olacak. Günün ilerleyen saatlerinde ise havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Sabah saatlerinde 7 derece ölçülmesi beklenen hava sıcaklığının öğle saatlerinde 18 dereceye kadar yükselmesi, akşam saatlerinde ise 13 dereceye kadar düşmesi tahmin ediliyor. Kentte önümüzdeki günlerde de parçalı bulutlu havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. 27 Kasım Cuma günü hava sıcaklığının en düşük 9, en yüksek 20 derece, 28 Kasım Cumartesi günü 10 ila 21 derece, 29 Kasım Pazar günü 11 ila 21 derece, 30 Kasım Pazartesi günü ise 9 ila 18 derece arasında olması öngörülüyor. Rapora göre, önümüzdeki dört günlük tahmin döneminde Aydın'da yağış beklenmezken, hafta sonu sıcaklıkların 21 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.