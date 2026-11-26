Aydın'ın Köşk ilçesinde düzenlenen Gençlik Buluşması'nda yüzlerce genç, yatsı namazında Bilali Habeşi Camii'nde bir araya geldi.

Köşk İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından, Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen program yoğun katılımla gerçekleştirildi. 'Bir gençlik bekler ümmet; rehberi Kur'an ve sünnet' sloganıyla düzenlenen buluşmada gençler, birlik ve beraberlik içerisinde saf tuttu. Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını Köşk İlçe Müftüsü Dr. Nuri İlkatmış yaptı. Aydın İl Müftüsü Seyfullah Çakır da gençlere hitap ederek çağımızın manevi sınamalarına dikkat çekti. Gençlerin Kur'an ve sünnet rehberliğinde yetişmesinin önemine değinen Çakır, camiyle bağ kuran bir gençliğin toplumun geleceği açısından taşıdığı önemi vurguladı. İlahi ve sohbetlerle devam eden program, yapılan duaların ardından katılımcılara ikramda bulunulmasıyla sona erdi.

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Programa Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Aydın İl Müftüsü Seyfullah Çakır, il müftü yardımcısı, ilçe müftüleri, ilçe milli eğitim müdürü, kurum amirleri, muhtarlar, din görevlileri, mahalle sakinleri ve çok sayıda genç katıldı.