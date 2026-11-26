Aydın'da 10 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Aydın'ın Efeler ilçesinde 10 gündür haber alınamayan 58 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Aydın'ın Efeler ilçesinde 10 gündür haber alınamayan 58 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi 1653 Sokak'ta 6 katlı binanın 3. katındaki evde yalnız yaşayan Aydın Mücek'ten 10 gündür haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveni yardımıyla eve giren ekipler, Mücek'i hareketsiz buldu.
Yapılan incelemede Mücek'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılan Mücek'in ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemleriyle belirlenecek.
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