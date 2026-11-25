Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır halde 15 parça sentetik uyuşturucu, 38 parça esrar, 5 gram eroin, 24 adet sentetik ecza ve 12 parça sentetik kannabinoid ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 100 bin lira ele geçirildi.

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