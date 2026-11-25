Aydın Nazilli'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla gerçekleştirilen programda bir araya gelen kurumlar, kadına karşı şiddete dikkat çekerek farkındalık oluşturdu.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak, dayanışmayı güçlendirmek ve toplumsal duyarlılığı pekiştirmek amacıyla Nazilli Kaymakamlığı koordinesinde etkinlikler düzenlendi. Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkanı Opr. Dr. Ertuğrul Tetik başta olmak üzere ilçedeki tüm kurumlarla birlikte STK'lar etkinlikte görev aldı. Belediye meydanında, canlı performanslar, kısa skeç, resim, el sanatları ve kadına yönelik şiddete karşı konuşmalarla yaklaşık 3 saat süren etkinlik büyük ilgi gördü. Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Resim Öğretmeni Burcu Üğü tarafından tual üzerine kadına şiddete dikkat çeken eserine son rötuşu fırçasıyla atarak emekleri için sanatçıya teşekkür etti.

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Kaymakam Kan; "Çok değerli sanatçımız, kadının bütün zarafetini, güzelliğini ve gücünü tualine yansıtmış. Bizim kadına şiddete karşı en büyük destekçilerimiz müdürlerimiz, her zaman kadınların yanında. Çok emek harcıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Kadın, evin ışığıdır. Aslında; ülkenin, vatanın, milletin ışığıdır kadın. Evde aslında ışık aydınlatmıyor. Evi kadınlar aydınlatıyor. Allah kadını da çok güzel yaratmış. Kadın her şeyi başarabilir. Kadın, benim için gerçekten hani tarifsiz bir güzellik, tarifsiz bir güç. Ve ben kadınların her şeyi başarabileceğine inanıyorum ve şiddetin 'ş'sinin bile kadının yanına yaklaşmasına tahammülümüz yok. Kadının yanına şiddetin yaklaşmasına izin verilmesin. Şiddetle ilgili en ufak bir tehlikede, tehditte lütfen emniyet güçlerimize, Emniyet Müdürlüğümüze, Jandarma Komutanlığımıza müracaatta bulunsunlar. Devletimiz hep onların yanında" dedi.

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"Sanat bazen kelimelerin anlatamadığını anlatır"

Resim Öğretmeni Burcu Üğü de; "Bir resim öğretmeni ve sanatçı olarak, sanatın yalnızca güzellikleri anlatmak için değil, toplumsal konulara ses olmak için de çok güçlü bir araç olduğuna inanıyorum. Bugün burada sanatın birleştirici gücünü kullanarak kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve dayanışmanın önemini vurgulamak için bulunuyoruz. Çünkü inanıyorum ki sanat bazen kelimelerin anlatamadığını anlatır, bazen de sessiz kalınan konulara ses olur. Dilerim ki her kadın özgürce, güvenle ve korkmadan yaşayabilsin" dedi.