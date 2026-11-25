Kuşadası Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen söyleşide, akran zorbalığı, şiddetin izleri, ebeveynlik ve sağlıklı iletişim konuları ele alındı.

Kuşadası Belediyesi, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla söyleşi düzenledi. Anne Baba Çocuk Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşiye, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Taşdelen Dağlı da katılım gösterdi. Sosyal Hizmet Uzmanı ve Aile Danışmanı Şule Yıldırım'ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte, akran zorbalığı, şiddetin izleri, ebeveynlik, iletişim ve çatışma çözümü konuları ele alındı. Söyleşide, akran zorbalığının çocuklar üzerindeki etkileri, şiddetin bireylerde bıraktığı fiziksel ve psikolojik izler ile aile içi iletişimin önemi üzerinde duruldu. Ebeveynlerin çocuklarıyla kurduğu sağlıklı iletişimin, sorunların erken fark edilmesi ve çözümünde taşıdığı role dikkat çekildi. Ayrıca günlük yaşamda karşılaşılan anlaşmazlıkların şiddete başvurmadan, sağlıklı iletişim ve yapıcı yöntemlerle çözülmesine yönelik değerlendirmeler paylaşıldı. Katılımcıların da görüş ve sorularıyla katkı sunduğu söyleşide, şiddetle mücadelenin yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğu vurgulandı. Kuşadası Belediyesi, 25 Kasım kapsamında düzenlediği etkinlikle kadına yönelik şiddetle mücadele, toplumsal bilinç ve farkındalığın artırılmasına dikkat çekti.