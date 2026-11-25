Didim Belediyesi’nin düzenlediği 1. Yerel Eşitlik Eylem planı, toplantısında konuşan Belediye Başkanı Hatice Gençay "Bir kadın yaşadığı kentte kendini güvende hissetmeli, kent imkanlarından eşit biçimde yararlanabilmeli ve kendisini ilgilendiren karar süreçlerinde söz sahibi olabilmeli" dedi.

Didim 1. Yerel Eşitlik Eylem planı toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ilk olarak Didim Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetler Müdürü Kader Ercan, Yerel Eşitlik Eylem planı noktasında yapılan çalışmalar ve hedeflerle ilgili bilgiler aktardı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen toplantıda, kentin ilk "20272028 Yerel Eşitlik Eylem Planı"nı kamuoyuna duyurdu. "Eşit Bir Yaşam, Ortak Bir Gelecek" temasıyla hazırlanan planın tanıtımında konuşan Gençay, eşitliği bir temenni değil, temel bir yönetim ilkesi olarak benimsediklerini vurguladı.

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Toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumsallaştırmak amacıyla son iki yılda önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Gençay; Yerel Yaşamda KadınErkek Eşitliği Şartı’nın imzalanması, Eşitlik Birimi ile Şiddet ve Tacize Karşı Tutum Komisyonu’nun kurulması ve sıfır tolerans belgesinin hayata geçirilmesiyle bu süreci belediye hizmetlerine yansıttıklarını ifade etti.

Yerel yönetimlerin yalnızca hizmet üretmekle kalmayıp yaşamın adaletini de kurmakla sorumlu olduğunu dile getiren Gençay, kadınların kentte kendini güvende hissetmesi ve karar süreçlerinde söz sahibi olması için pozitif ayrımcılık uygulamalarını merkeze aldıklarını söyledi. Eylem planındaki hedeflerin belediye bütçesine ve hizmetlerine doğrudan yansıyacağını belirten Gençay, sürecin şeffaf bir şekilde izlenerek sonuçların düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

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Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınların toplumdaki yerine ilişkin sözlerini hatırlatan Başkan Gençay, eşit yaşam sorumluluğunun üretimden ulaşıma kadar hayatın her alanını kapsadığını ifade ederek konuşmasını şöyle tamamladı: "Bu kentte hiçbir çocuk geride kalmasın, hiçbir kadın kendini yalnız hissetmesin istiyoruz. Bugün attığımız bu adımlar sadece Didim’i değil, yarını da değiştirecek ve biz o yarını eşitlikle kuracağız" dedi.

Konuşmaların ardından Yerel Eşitlik Eylem Planı konusunda yapılan çalışmaları anlatan video gösterimi izlettirildi. Ardından Klinik Psikolog Gizem Gökçe çalıştayın planlamasında yapılan çalışmaları anlattı. Çalıştay kapsamında Konuşması Psikolog Deniz Düz, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede 6284 sayılı kanun uygulamaları" ve Av. Melisa Nur Özdemir ise "6284 sayılı kanun kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele" onuşunda ve Doç.Dr. Sevgi Uçan Çubukçu "Eşit Yurttaşlığın kentsel mekanı; Yerel Eşitlik Eylem planlarının demokratik potansiyeli" hakkında konuşmalar yaptı.