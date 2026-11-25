Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesi altında hizmet veren yurtlarımızda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında öğrencilerimize yönelik bilgilendirme ve farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından Aydın Yurt Müdürlüğü, Gevherhan Sultan Yurt Müdürlüğü, Efe Ayşe Yurt Müdürlüğü öğrencilerine günün anlam ve önemine ilişkin bilgilendirme sunumları yapılırken, Meryem Yazıcıoğlu Yurt Müdürlüğü’nde şiddete dur tablosu yapılıp kitap ayraçları hediye edilerek farkındalık oluşturuldu.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, toplumsal bilincin artırılması ve şiddete karşı ortak bir duyarlılık oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinliklerde, öğrencilerimize yönelik bilgilendirme faaliyetlerine yer verildi.

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Şiddetin her türüne karşı toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesini hedefleyen çalışmalarla, kadınların güvenli, eşit ve şiddetten uzak bir yaşam sürmesinin önemine dikkat çekildi.

Ayrıca öğrencilerimiz ve personellerimize Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından "Siber Suçlarla Mücadele" konularında eğitimler verildi.