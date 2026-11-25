Şap karantinası Aydın'ın 102 mahallesinde devam ediyor
Aydın'da şap hastalığı nedeniyle karantina uygulaması devam eden mahalleler, Aydın Kasaplar ve Celepler Odası tarafından paylaşıldı. Listeye göre Efeler, Kuşadası, Köşk, Söke ve Koçarlı ilçelerinde toplam 102 mahallede karantina sürüyor.
Aydın’da şap hastalığı nedeniyle karantina uygulaması devam eden mahalleler, Aydın Kasaplar ve Celepler Odası tarafından paylaşıldı. Listeye göre Efeler, Kuşadası, Köşk, Söke ve Koçarlı ilçelerinde toplam 102 mahallede karantina sürüyor.
Aydın Kasaplar ve Celepler Odası, kentte şap karantinası devam eden mahallelerin listesini kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan listede Efeler, Kuşadası, Köşk, Söke ve Koçarlı ilçelerindeki mahalleler yer aldı. Buna göre karantinanın devam ettiği mahallelerden 36'sı Efeler, 23'ü Kuşadası, 10'u Köşk, 26'sı Söke ve 7'si Koçarlı ilçesinde bulunuyor.
Efeler'de 36 mahalle
Efeler ilçesinde Adnan Menderes, Ata, Armutlu, Aşağıkayacık, Baltaköy, Çayyüzü, Çeştepe, Dalama, DalamaYeniköy, Dereköy, Doğan, Emirdoğan, Gölcük, Gölhisar, Ilıcabaşı, İlyasdere, İmamköy, Karahayıt, Kenger, Kocagür, Kozalaklı, Kuyucular, Mesutlu, Musluca, Orta, Pınardere, Serçeköy, Sıralılar, Şahnalı, Tepecik, Tepeköy, Terziler, Umurlu, Yağcılar, Yılmazköy ve Zafer mahallelerinde karantina uygulaması devam ediyor.
Kuşadası'nda 23 mahalle
Kuşadası ilçesinde Alamescit, Bayraklıdede, Caferli, Camatik, Çamikebir, Cumhuriyet, Çınarköy, Dağ, Davutlar, Değirmendere, Ege, Güzelçamlı, Hacıfeyzullah, İkiçeşmelik, Kadıkalesi, Kadınlar Denizi, Karaova, Soğucak, Türkmen, Yavansu, Yeniköy, Kirazlı ve Yaylaköy mahalleleri listede yer aldı.
Söke'de 26 mahalle
Söke ilçesinde Ağaçlı, MerkezFevzipaşa, MerkezKemalpaşa, MerkezYenicent, Yamaç, Akçakaya, Arslan Yaylası, Avcılar, Bağarası, Bayırdamı, Burunköy, Çalıköy, Çalışlı, Demirçay, Güneyyaka, Güzettepe, Karaatlı, Karacahayıt, Kaygılı, Kisir, Nalbantlar, Özbaşı, Pamukçular, Sayrakçı, Sofular ve Yeniköy mahallelerinde karantina sürüyor.
Köşk ilçesinde Baklaköy, Beyköy, Çiftlikköy, Güzelyurt, Kızılcayer, MerkezAlteylül, MerkezÇarşı, MerkezSerdaroğlu, MerkezSoğukkuyu ve Ovakköy mahalleleri karantina kapsamında bulunuyor.
Koçarlı ilçesinde ise Haydarlı, KızılkayaYörükler, Esentepe, Karadut, Kızılkaya, Yağanlı ve Kasaplı mahallelerinde karantina uygulamasının devam ettiği bildirildi.
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