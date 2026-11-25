Kazada polis memurları H.Z. ve H.A. ile minibüsün sürücüsü M.A, araçtaki yolcular H.A, E.Ç, N.Ö. ve H.K. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polis memuru H.Z. idaresindeki 09 A 8646 plakalı polis aracı, Aydoğdu Mahallesi 346 Sokak ile 59/1 Sokak kesişiminde M.A. yönetimindeki 09 CCH 64 plakalı işçileri taşıyan servis minibüsüyle çarpıştı.

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