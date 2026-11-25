Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde hastalıktan ari hayvancılık işletmelerinde yıllık rutin sağlık kontrolleri kapsamında tüberkülin testleri ve kan alma işlemleri gerçekleştirildi.

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki hastalıktan ari hayvancılık işletmelerinde yürütülen çalışmalarda, hayvanların sağlık durumları kontrol edilerek tüberküloz başta olmak üzere bulaşıcı hayvan hastalıklarının takibi yapıldı. Gerçekleştirilen kontrollerle hayvan sağlığının korunması ve işletmelerin hastalıktan ari statülerinin devamlılığının sağlanması hedefleniyor. Hayvan sağlığı ve halk sağlığının korunmasına yönelik saha çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.