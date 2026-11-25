Aydın’da 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 2 bin 423 olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı ise bin 757 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı TemmuzEylül dönemine ilişkin Yapı İzin İstatistikleri’ni açıkladı. Verilere göre Aydın’da yılın üçüncü çeyreğinde 2 bin 423 daireye yapı ruhsatı verildi. Kentte yapı ruhsatı verilen daire sayısı 2025 yılının aynı döneminde 2 bin 936 olarak kaydedilmişti. Böylece 2026’nın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yapı ruhsatı verilen daire sayısında yaklaşık yüzde 17’lik düşüş yaşandı. Aydın’da 2026 yılının ilk çeyreğinde ise 3 bin 126, ikinci çeyreğinde ise 3 bin 46 daireye yapı ruhsatı verilmişti. Böylece yılın ilk 9 ayında yapı ruhsatı verilen daire sayısı 8 bin 595’e ulaştı.

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Yapı kullanma izinlerinde düşüş yaşandı

Kentte 2026 yılının TemmuzEylül döneminde bin 757 daireye yapı kullanma izin belgesi verildi. 2025 yılının aynı döneminde ise bu sayı 3 bin 5 olarak kaydedilmişti. Böylece 2026’nın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yapı ruhsatı verilen daire sayısında yaklaşık yüzde 41’lik düşüş yaşandı. Aydın’da 2026 yılının ilk çeyreğinde bin 959, ikinci çeyreğinde de bin 669 daireye yapı kullanma izin belgesi verildi. Böylece yılın ilk 9 ayında yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 5 bin 383 oldu.