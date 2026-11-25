Söke Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü ağaçlandırma çalışmalarına Söke Çayı kenarlarında devam ediyor. Çayın iki yakasına 102 adet fidan dikilerek kentin merkezinde yeni bir yeşil alan oluşturulması için önemli bir adım atıldı.

Söke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Söke Çayı'nın iki yakasında bulunan alanlara toplam 102 adet oya ağacı fidanı dikildi. Kent merkezinde iki yakaya dikilen fidanların büyüyerek gelişmesiyle birlikte, kent merkezine hem estetik hem de doğal güzellik katacak. Yeşil rengin yanında oya ağaçlarının renkli çiçeklerinin de ayrı bir hava katması bekleniyor.

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Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, ağaçlandırma çalışmalarının kentin geleceğine yapılan önemli yatırımlardan biri olduğunu belirterek; "Bugün diktiğimiz her fidan, yarınlarımız için bıraktığımız değerli bir mirastır. Söke'mizin daha yeşil, daha güzel ve daha yaşanabilir bir kent olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyemiz tarafından hibe edilen ağaçların bir kısmını daha önce başka alanlara dikmiştik. Söke Çayı'nın iki yakasına da diktiğimiz 102 adet oya fidanın büyüyerek kentimize değer katacağına inanıyorum. Daha yeşil bir Söke için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.