Aydın’ın İncirliova ilçesinde bulunan Cemal Gürbüz Atik Ortaokulu öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, vefa konseri düzenledi. Öğretmen olduktan sonra kendilerini yetiştiren öğretmenleri daha iyi anladıklarını belirten genç öğretmenler 'Hatıran yeter' konseri ile eski öğretmenlerini yadettiler.

Yıllar geçse de öğretmenlerin bıraktığı izlerin silinmediğini, emeklerinin ve hatıralarının daima yaşatıldığını vurgulamak amacıyla 24 Kasım Öğretmenler gününde bizzat kendileri sahne alan öğretmenler, öğretmenlik mesleğinin nesiller arasında kurduğu güçlü gönül bağını ortaya koymak istediklerini belirttiler. Bir zamanlar öğrenci sıralarında oturan, bugün ise yeni nesiller yetiştiren öğretmenler, kendilerine ışık tutan tüm öğretmenlerine sevgi, saygı, minnet ve vefalarını şarkıyla dile getirdiler.