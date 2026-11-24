Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı ikinci toplantısında ilçe belediyelerinin 2027 yılı bütçeleri onaylandı. 17 ilçe belediyesinin bütçelerinin görüşüldüğü toplantıda en yüksek bütçe 6 milyar TL ile Didim Belediyesi'nin olurken, Didim'i 4 milyar 384 milyon TL ile Efeler Belediyesi, 3 milyar 750 milyon TL ile Kuşadası Belediyesi takip etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı ikinci toplantısı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, ilçe belediyelerinin 2027 mali yılı bütçeleri ele alındı. Daha önce gerçekleştirilen Kasım ayı ilk meclis toplantısında Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 yılı tahmini bütçesi 22 milyar 570 milyon TL olarak kabul edilmişti. İkinci toplantıda ise 17 ilçe belediyesinin bütçeleri oy birliği ile onaylanarak ilçelerin 2027 yılı mali bütçeleri netleşti.

REKLAM

Bütçede Didim ilk sırada, Buharkent son sırada yer aldı

Onaylanan bütçelere göre 6 milyar TL ile Didim Belediyesi, Aydın'ın en yüksek bütçeye sahip ilçe belediyesi oldu. Efeler Belediyesi 4 milyar 384 milyon TL ile ikinci sırada yer alırken, Kuşadası Belediyesi'nin bütçesi 3 milyar 750 milyon TL olarak kabul edildi. İlçe belediyelerinin 2027 yılı için onaylanan bütçeleri büyükten küçüğe şöyle sıralandı: "Didim Belediyesi 6 milyar TL, Efeler Belediyesi 4 milyar 384 milyon TL, Kuşadası Belediyesi 3 milyar 750 milyon TL, Söke Belediyesi 2 milyar 450 milyon TL, Nazilli Belediyesi 2 milyar 250 milyon TL, İncirliova Belediyesi 1 milyar 677 milyon TL, Germencik Belediyesi 1 milyar 580 milyon 600 bin TL, Çine Belediyesi 1 milyar 38 milyon 878 bin TL, Bozdoğan Belediyesi 850 milyon 325 bin TL, Köşk Belediyesi 570 milyon TL, Kuyucak Belediyesi 560 milyon TL, Karacasu Belediyesi 501 milyon 750 bin TL, Koçarlı Belediyesi 440 milyon TL, Yenipazar Belediyesi 350 milyon TL, Sultanhisar Belediyesi 310 milyon TL, Karpuzlu Belediyesi 249 milyon 742 bin TL ve Buharkent Belediyesi 225 milyon TL."

REKLAM

Böylece Aydın'da 2027 yılında en yüksek bütçeyle hizmet verecek ilçe belediyesi Didim olurken, en düşük bütçe ise Buharkent Belediyesi'nin oldu.