Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ata Tohumlarından üretilen marul, lahana, karnabahar ve brokoli fideleri Bozdoğanlı vatandaşlara ücretsiz dağıtılırken, vatandaşlar yerli üretime verdiği destek dolayısıyla Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde geçmişten bu yana sürdürülen, Ata Tohumlarının gelecek nesillere güvenle taşınması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’ne ait fidanlıklarda Ata Tohumlarından üretilen fideler, kentin farklı ilçelerinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Çalışmalar kapsamında Bozdoğan ilçesinde fide dağıtımı gerçekleştirildi. Marul, lahana, karnabahar ve brokoli fidelerinin vatandaşlara ulaştırıldığı dağıtıma Bozdoğanlılar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, yerli üretime verilen destek için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.