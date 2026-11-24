Germencik Belediyesi, Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan kadınlara yönelik gerçekleştirdiği eğitimde dengeli beslenmenin önemi anlatıldı.

Germencik ilçesinde kadın çalışanların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Germencik Belediyesi tarafından Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir kolonya fabrikasında düzenlenen programda, kadın çalışanlara sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda bilgi verildi. Belediye diyetisyeni tarafından gerçekleştirilen bilgilendirmede, günlük beslenme alışkanlıkları ve sağlıklı yaşamın önemi ele alındı. Program kapsamında ayrıca sağlıklı beslenme konusunda destek almak isteyen kadın çalışanlar için kişiye özel diyet programlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, kadınların sağlığını ve yaşam kalitesini önemsediklerini belirterek, sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmaların farklı alanlarda sürdürüleceğini ifade etti.