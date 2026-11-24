Efeler Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Efeler Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle iki gün sürecek kapsamlı bir farkındalık ve eğitim programı düzenliyor.

Toplumsal farkındalığı artırmak, kadınların hukuki hakları ve şiddetle mücadele konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla hazırlanan etkinlikler, 2526 Kasım tarihlerinde Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Programın ilk günü olan 25 Kasım Çarşamba günü saat 15.30 ile 17.00 arasında düzenlenecek etkinliklerde, Eğitmen Hanife Kaçmaz eşliğinde "Resfebe Eğitimi ve Farkındalık Etkinliği" yapılacak. Aynı zaman diliminde katılımcılara yönelik "Temel Öz Savunma" eğitimi verilecek ve "Kısa Tiyatro Gösterileri" sahnelenecek. Etkinlikler saat 18.00’de düzenlenecek "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Hukuki Haklar ve Başvuru Yolları / Psikolojik Şiddet ve Ruhsal Dayanıklılık" başlıklı konferans ile devam edecek. İlknur Özkan’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek konferansa; Aydın Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Kübra Hergül, Aydın Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Av. Hasret Nur Palavuz Arı, Aydın Barosu Kadın Hakları Komisyonu Üyesi Stj. Av. Beyza Bulut ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Pedagog Bilirkişisi Süleyman Çokay konuşmacı olarak katılacak.

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Farkındalık programı 26 Kasım Perşembe günü saat 18.00’de Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde düzenlenecek söyleşi ile sürecek. Yine İlknur Özkan’ın moderatörlüğünü üstleneceği programda, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Kadın Sağlığı ve Menopoz ile Yaşam Derneği Kurucu Başkanı Op. Dr. Leylant Ova Demirtaş "Kadın Sağlığı ve Beden Farkındalığı" konusunda bilgi verecek. Söyleşinin ikinci bölümünde ise Prof. Dr. Özlem Irmak Balkız "Erkeklere Yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Şiddetsiz İletişim Eğitimi" başlığıyla katılımcılarla bir araya gelecek.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek tüm Efeler halkını, sivil toplum kuruluşlarını ve gönüllüleri iki gün boyunca sürecek bu anlamlı etkinliklere katılmaya davet etti.