Aydın’da 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama töreni gerçekleştirildi. Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Çelenk sunumunun ardından Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, öğrenci ve öğretmenler ile birlikte Aydın Valisi Dr. Osman Varol'u makamında ziyaret etti. Törene öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra kurum ve STK temsilcileri de katıldı.