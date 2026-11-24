AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan serebral palsili Ekinsu Bolat'a (5,5) hareket kabiliyetini artıracak yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki yürüme robotunun satın alınması için başlatılan valilik onaylı yardım kampanyasında bugüne kadar 1 milyon 115 bin lira toplandı. Sadece 385 bin liraya ihtiyaçlarının kaldığını belirten anne Fulya Hasarıcı Bolat, "Kızımın yaşıtları gibi tekrar ayağa kalkmasını çok istiyorum" dedi.

Kuşadası'nda yaşayan Fulya Hasarıcı Bolat (34) ve Erkan Bolat'ın (29), kızları Ekinsu'ya 3,5 aylıkken serebral palsi teşhisi konuldu. Doktorlar, ilerleyen süreçte Ekinsu'da mikrosefali ve epilepsi de tespit etti. Başını ve gövdesini dik tutamayan, konuşamayan ve el koordinasyonunu sağlayamayan Ekinsu'nun tedavi masraflarını karşılamak için aile, ev ve araçlarını da sattı. Aile, fizik tedavi sürecinde kullanılması planlanan 1 milyon 500 bin lira değerindeki yürüme robotunu alabilmek için de ağustos ayında Aydın Valiliği'nin onayıyla yardım kampanyası başlattı. Kampanyada, şu ana kadar 1 milyon 115 bin lira toplandı.

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'ARTIK SON DÜZLÜKTEYİZ'

Ekinsu'nun annesi Fulya Hasarıcı Bolat, yürüme robotunu satın almak için sadece 385 bin liraya ihtiyaçlarının kaldığını belirtip, "Ekinsu'nun tekrardan hareket edip, hayata tutunması için robotik cihaza ihtiyacı var. Kampanyada şu ana kadar gerekli paranın yaklaşık yüzde 74'ünü toplayabildik. Geriye az bir miktar kaldı. Sürecin bir an önce tamamlanmasını umut ediyoruz. Çünkü Ekinsu'nun kök hücre tedavisine de ihtiyacı var. Bu kampanya bittiğinde Ekinsu için yine valilik onaylı kök hücre tedavisi kampanyası başlatacağız. Bu nedenle tüm hayırseverlerin desteğini bekliyoruz. Kızımın yaşıtları gibi tekrar ayağa kalkmasını çok istiyorum. Artık son düzlükteyiz" dedi.