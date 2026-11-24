Nazilli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.Ö. idaresindeki 09 RL 679 plakalı hafif ticari araç, A.D. yönetimindeki 09 NS 429 plakalı otomobil ve F.F.P'nin kullandığı 09 R 4377 plakalı otomobil, Yeni Sanayi Mahallesi Gıdı Gıdı geçidinde çarpıştı.
İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan R.Ö. yaralandı. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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