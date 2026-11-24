Nazilli'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Giriş: 24.11.2026 - 09:47 Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 09 AH 971 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu İsabeyli Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından yol kenarındaki ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulup takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaralı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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