Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Kaymakam Ali Ekber Ateş, Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, siyasi parti ilçe başkanları ve kurum amirleri, Atça Sanayi Sitesi halı sahasında çocuklarla futbol maçı yaparak keyifli anlar yaşadı.

Atça Sanayi Sitesi Halı Sahası'nda düzenlenen buluşmada ilçe protokolü çocuklarla bir araya geldi. Kaymakam Ali Ekber Ateş ve Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'nın yanı sıra siyasi parti ilçe başkanları ve kurum amirlerinin de katıldığı etkinlikte, protokol üyeleri çocuklarla aynı takımda sahaya çıkarak futbol oynadı. Renkli görüntülere sahne olan karşılaşmada çocukların heyecanı ve mutluluğu dikkat çekti. Çocuklarla yakından ilgilenen Kaymakam Ateş ve beraberindekiler, onlarla sohbet ederek sporun birleştirici gücünü sahaya taşıdı. Dostluk ve dayanışmanın ön plana çıktığı buluşmada, çocuklarla birlikte vakit geçiren ilçe protokolü, sporun çocukların sosyal gelişimindeki önemine de dikkat çeken anlamlı bir etkinliğe imza attı.