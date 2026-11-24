Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Aydın’ın tüm ilçelerinde, onlarca farklı noktada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun çalışmalarıyla hayata geçirilen yatırımlarla kentin ulaşım altyapısı güçleniyor.

Çalışmalar güncel olarak; Bozdoğan ilçesinde Hükümet Caddesi’nde, Yazıkent, Kızılca, Madran ve Güre Mahallelerinde, Buharkent ilçesinde Ericek Mahallesi’nde, Çine ilçesinde Cumhuriyet, Şehler ve Kuvayi Milliye Caddelerinde, Topçam, Kasar, Bölüntü, Akçaova, Seferler ve Bedirler Mahallelerinde, Didim ilçesinde Cumhuriyet, Yeşilkent ve Hacı Bektaşi Veli Caddelerinde, Efeler ilçesinde Kemer Mezarlığı’nda, A1 kanal yolunda, Mimar Sinan Mahallesi bisiklet yolunda, Tabakhane Köprüsü’nde, Muğla, Adnan Menderes ve Ali İhsan Paşa Bulvarları ile Dağeymiri ve Gölhisar Mahallelerinde, Germencik ilçesinde Ortaklar, Balatcık, Çarıklar ve Meşeli Mahallelerinde, Karacasu ilçesinde Işıklar Mahallesi’nde, Koçarlı ilçesinde Kasaplar Mahallesi’nde, Köşk ilçesinde Ilıdağ ve Sarıçam Mahallelerinde, Kuşadası ilçesinde 1380. ve Atatürk Caddeleri ile Yaylaköy Mahallesi’nde, Kuyucak ilçesinde Yeşildere ve Belenova Mahallelerinde, Nazilli ilçesinde Lojistik Merkezi’nde, Ordu Caddesi’nde, Ocaklı, Derebaşı, Aşağıyakacık, Ovacık ve Doğandere Mahallelerinde, Söke ilçesinde Halil Öcal Caddesi’nde, Sultanhisar ilçesinde Malgaçmustafa ve Salavatlı Mahallelerinde, Yenipazar ilçesinde Eğridere Mahallesi ile muhtelif noktalarda eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bölgelerde yol yüzeyleri yenilenirken, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar da gerçekleştiriliyor.

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde çalışmaların devam edeceğini belirterek, "17 ilçemizin tamamında ulaşım yatırımlarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Kentimizin dört bir yanında projelerimizi hayata geçiriyor, hemşehrilerimizi hizmetlerimiz ile buluşturuyoruz. Aydınımız için çalışmaya devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı.