Aydın’ın Efeler, Germencik ve Didim ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 125 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Uyuşturucu Madde Ticaretinin" önlenmesi ve takibine yönelik olarak 21 Kasım 22 Kasım 2026 tarihleri arasında Efeler, Germencik ve Didim ilçelerinde yapılan 3 ayrı operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda, 4 bin 125 adet sentetik ecza, 46 gram metamfetamin, 17 gram esrar, 3 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 14 adet fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ve haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti (TCK 188) suçundan işlem yapılan 6 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.