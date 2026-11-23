Atça Mahallesi'nde düzenlenen Malgaçemir Boğa Güreşleri'nde dövüştürülen boğalar, aniden tribünlere yöneldi. Demir korkulukları aşan boğalar, seyircilerin bulunduğu tribüne daldı. Seyirciler kaçarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Boğalar, görevliler ve boğa sahiplerinin müdahalesiyle arenadan uzaklaştırıldı.

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