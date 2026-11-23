Aydın'da sahibinin yeni aldığı araç park edildiği yerde aniden ateş alarak yanmaya başladı. Skywell marka otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, aracın ateş alması ve yanması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Didim ilçesi Efeler Mahallesi Manastır Caddesi üzerinde bulunan bir müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni satın aldığı 09 ASN 033 plakalı elektrikli otomobilini evinin önüne park eden Zehra B. isimli kadın, tüm bakımlarını eksiksiz yaptırmasına rağmen aracın durduk yerde yanmasından dolayı firmanın kusurunu önlemesi için hukuk mücadelesi vereceğini duyurdu.

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"Bir anda yanmaya başladı"

Güvenlik kamerasına yansıyan ilginç olayda müstakil evin önünde park halinde olan Skywell marka otomobil yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm aracı sardı ve araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin raporuna göre aracın bataryalarının kısa devre yapması sonucu yandığı raporlandı. Yangının ve uğradığı maddi zararın tamamen aracın kusurlu üretiminden kaynaklandığını ileri süren araç sahibi Zehra B. isimli araç sahibi mağduriyetinin giderilmesini istedi.