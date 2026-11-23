Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan’ın talimatıyla Yenipazar Asri Mezarlığı’na kurulan ses sistemi üzerinden iki yıldır Cuma günleri Kur’anı Kerim tilaveti yapılıyor. Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Başkan Ercan’a teşekkür etti.

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde belediye başkanı seçilen Malik Ercan’ın göreve başladıktan sonra hayata geçirdiği ilk hizmetlerden biri, Doğu Mahallesi’ndeki Yenipazar Asri Mezarlığı’na Kur’anı Kerim’in dinlenmesi için ses sistemi kurulması oldu. Sistem sayesinde Cuma günleri okunan Kur’anı Kerim, mezarlığın farklı noktalarından duyulabiliyor. Kabir ziyaretlerinin yoğunlaştığı Cuma günlerinde yakınlarının mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını belirterek Başkan Ercan’a teşekkür etti.

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Uygulamaya ilişkin konuşan Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, "Hemşehrilerimiz yakınlarının mezarlarını ziyaret ederken dualarına Kur’anı Kerim tilavetinin eşlik etmesini istedik. Bu doğrultuda göreve başladıktan sonra Yenipazar Asri Mezarlığı’na ses sistemi kurdurduk. Cuma günleri kabir ziyaretine gelen hemşehrilerimiz, gün boyunca okunan Kur’anı Kerim’i mezarlığın farklı noktalarından dinleyebiliyor. Vatandaşlarımızın uygulamadan memnun olduklarını dile getirmeleri bizi ayrıca mutlu ediyor. Ebediyete uğurladığımız tüm hemşehrilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum" dedi.

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Mezarlıklara büyük önem verdiklerini belirten Başkan Ercan, ilçe genelindeki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarının düzenli olarak yürütüldüğünü, ihtiyaç duyulan noktalarda ise onarım yapıldığını sözlerine ekledi.