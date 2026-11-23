Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Yalınkuyu ve Kestel mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve şikayetleri dinledi, ihtiyaçları yerinde inceledi.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, mahalle buluşmaları kapsamında Yalınkuyu ve Kestel Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Nazilli'nin 82 mahallesini kapsayan ziyaret programıyla Başkan Tetik, vatandaşların talep ve beklentilerini doğrudan dinleyerek çözüm için sahada incelemelerde bulunuyor. Başkan yardımcıları ve daire müdürlerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde vatandaşlarla tek tek görüşen Başkan Tetik, mahalle sakinlerinin talep, öneri ve şikayetlerini dinledi. Ardından sokak sokak mahalleleri gezen Tetik, ihtiyaçları yerinde inceleyerek yapılması gereken çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını en iyi, o mahallede yaşayan vatandaşlarımız bilir" anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Başkan Tetik, 82 mahallenin tamamında vatandaşlarla buluşmaya devam edeceklerini ifade etti. Tetik, belediye hizmetlerinin planlanmasında vatandaşlardan gelen görüşlerin önemli bir yol gösterici olduğunu vurguladı. Yalınkuyu Mahalle Muhtarı Ahmet İnan ve Kestel Mahalle Muhtarı Yılmaz Sevin de mahallelerinde gerçekleştirilen ziyaretlerden ve vatandaşların taleplerinin doğrudan dinlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Tetik ve beraberindeki heyete teşekkür etti. N