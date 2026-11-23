Aydın'ın Efeler ilçesinde seyyar tezgahta bulunan piknik tüpünde gaz kaçağı sebebiyle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, kaçağın devam etmesi üzerine kontrollü boşaltım yapılması için ekipler tüpü güvenli bölgeye götürdü.

Olay, Orta Mahalle 218 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyyar mısır tezgahının altında bulunan piknik tüpünde henüz bilinmeyen bir nedenle gaz kaçağı meydana geldi. Bir anda tutuşarak parlayan tüpten alevler yükseldi. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın söndürülürken, güvenlik önlemlerinin ardından yapılan incelemede tüpte kaçağın devam ettiği tespit edildi. Bölgede muhtemel bir başka olayın yaşanmaması için soğutma çalışmalarının ardından tüpü yanlarına alarak kontrollü boşaltım yapılması için tüpü güvenli alana götürdü.