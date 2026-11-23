Aydın'da ara tatilin sona ermesi ile birlikte eğitim skandalı patlak verdi. Kentte 2 ayrı şubesi bulunan Final Okulları'nda öğrenciler ders başı yapamadı. 19 yaşındaki işletmecinin ekonomik kriz yaşadığı için okulda eğitimlerin durduğu ve aylardır maaş alamayan öğretmenlerin sözleşmelerini tek taraflı fesih ettiği öğrenildi. Sabah saatlerinde okula gelen öğrenciler hayatlarının şokunu yaşarken, okuldaki sınıflarda bulunan akıllı tahtaların bile yerinden söküldüğü görüldü.

Edinilen bilgiye göre; Aydın'da babası inşaat müteahhitliği yapan 19 yaşındaki bir genç, Final Okulları'nın ildeki isim hakkını alarak il merkezinde biri Ilıcabaşı Mahallesi'nde diğeri de Adnan Menderes Mahallesi'nde 2 ayrı özel okulu devraldı. Final Okulları adı altında Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki binada ilköğretim, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki binada da lise olmak üzere 2 ayrı okulda yüzlerce öğrencinin sene başı kaydı yapıldı. Bir çok velinin peşin ödeme yaptığı okulda, sadece kitap parası olarak öğrenci başı 75'er bin lira para alındığı öğrenildi.

REKLAM

"Öğrenci ve veliler ne yapacağını şaşırdı"

İlk ara tatilin sona ermesi ile sabah saatlerinde ders başı yapmak için okullarına giden yüzlerce öğrenci ve veli, okulda görevli öğretmenlerin aylardır maaşını alamaması nedeniyle haklı gerekçe ile sözleşmelerini feshedip görevi bıraktıkları ve bu nedenle de okulda eğitim verilmediğini görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Sorunun çözümü için Aydın İl Milli Eğitim Müdürü'ne ulaşmak isteyen veliler Milli Eğitim Müdürü'nün çağrılara cevap vermemesi üzerine durumu Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi.

"Başınızın çaresine bakın dediler"

Öğle saatlerine doğru eğitimin durduğu ve çok sayıda öğrencinin açıkta kaldığı liseye gelen Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bir süre sonra herhangi bir açıklama yapmadan okuldan ayrıldı. Bu arada okul içinde yapılan görüşmenin ardından duruma tepki gösteren veliler, Milli Eğitim Müdürlüğü'nce okulun kapanışı verilmediği için her bir öğrenci velisinin yaklaşık 400 bin TL civarında zararı olduğunu belirterek, "Biz bu okula öğrencilerimizi Final markasına güvenerek yazdırıp ödeme yaptık. Okulun sahibi henüz 1920 yaşlarında bir gençmiş. Öğretmenlerin maaşları ödenmemiş. Hatta okulun birindeki sınıflarda bulunan tahtalar bile ara tatilde sökülmüş. Milli Eğitim Müdürlüğü beklenmesi gereken süreç var diyerek okulu kapatmıyor. Adeta dolandırıldık. Çaresiz durumdayız. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.