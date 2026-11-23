Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği projelerle yerel yönetim anlayışına yeni bir soluk kazandırıyor. Sosyal belediyecilikten eğitime, kadın istihdamından üretime, dijital dönüşümden kültürel mirasa, çevre yatırımlarından sokak hayvanlarının yaşam hakkına kadar geniş bir alanda yürütülen çalışmalar, Efeler’i yalnızca hizmet üreten değil, insan hayatına doğrudan dokunan bir kent haline getiriyor.

Başkan Yetişkin’in sosyal belediyecilik anlayışının önemli örneklerinden Kent Lokantası, sağlıklı, doyurucu ve ekonomik yemekleri vatandaşlarla buluşturuyor. Her gün menüsünde mutlaka et yemeğine yer veren tesis, dar gelirli vatandaşların bütçesine katkı sağlıyor. Temel gıda ürünlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen EFE Ekmek projesi kapsamında 200 gram ekmek 12,50 TL’den vatandaşlara ulaştırılıyor. Efe Bakkallar, Menderes Park, Manolya Kafe, Pınarbaşı Kafe, Işıklı Kıraathanesi, Bilim Kafe, Kent Lokantası ve Şevketiye Aile Çay Bahçesi’nde satışa sunulan EFE Ekmek, aile bütçelerine doğrudan destek sağlıyor. Kardeş Eli Projesi ile binlerce haneye gıda kolileri ulaştırılarak on binlerce vatandaşın yaşamına dokunuldu.

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Yaşlı, yatağa bağımlı, yürüme güçlüğü yaşayan, kronik rahatsızlıkları bulunan ve günlük yaşamında desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara ücretsiz hizmet sunuluyor. Ev temizliği, berber ve kuaför hizmetleri gibi desteklerle binlerce vatandaşın yaşamı kolaylaştırılıyor. Çocuk, kadın ve erkek giyim ürünlerinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ulaştırıldığı Sosyal Destek Giyim Noktası, ailelerin ihtiyaçlarını karşılarken kentteki yardımlaşma kültürünü de güçlendiriyor. Türkan Saylan Misafirhanesi, tek, iki ve üç kişilik oda seçenekleri ile konaklama imkânı sunuyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne yakınlığıyla da avantaj sağlayan tesiste 1825 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar yüzde 50 indirimli konaklıyor. Evlilik hazırlığındaki çiftlerin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla hizmet veren Kent Zarafet Merkezi, gelinlik, damatlık ve kına gecesi kıyafetlerini hiçbir ücret ve şart aranmadan vatandaşların kullanımına sunuyor.

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Kentin beş farklı noktasında hizmet veren Gündüz Bakımevleri, çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekliyor. Güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarıyla minikler geleceğe hazırlanırken, özellikle çalışan annelerin çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri önemli bir ihtiyaca yanıt veriliyor. Efeler Gençlik Merkezi (EFEGEM), 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerine lise ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık sürecinde ücretsiz eğitim desteği sunuyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen dersler, konu anlatımları ve soru çözümleriyle öğrencilerin akademik başarıları desteklenirken ailelerin eğitim harcamaları da hafifletiliyor. Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM), çocukları ve gençleri geleceğin mesleklerine hazırlayan önemli bir eğitim yatırımı olarak hizmet veriyor. Yapay zekâ, yazılım, robotik kodlama, grafik tasarım, üç boyutlu modelleme ve dijital okuryazarlık gibi alanlarda tamamen ücretsiz eğitimler sunuluyor.

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Işıklı Mahallesi’nde KYK yurtlarının karşısında hizmet veren Yurt Kafe, öğrenci bütçesine uygun fiyatları ve doğayla iç içe atmosferiyle gençlere özel bir sosyal yaşam alanı sunuyor. 3 bin 595 metrekarelik Engelsiz Yaşam Merkezi; zihinsel, işitme, görme, ortopedik, dil ve konuşma engeli bulunan bireylerin yanı sıra disleksi ve Down sendromu gibi özel durumları olan vatandaşlara hizmet veriyor. Tamamen ücretsiz ve kişiye özel eğitimlerin sunulduğu merkezde oyun, dinlenme ve sosyalleşme alanlarıyla özel bireylerin toplumsal yaşama daha güçlü katılması destekleniyor. Otizmli bireylere ücretsiz eğitim imkanı sunan merkezde ergoterapi, duyu bütünleme, spor, müzik, resim, oyun, özel eğitim, dil ve konuşma çalışmaları yürütülüyor. Özel bireylerin fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyen hizmetler, ailelerin yaşamını kolaylaştırırken toplumda otizm farkındalığının artmasına da katkı sağlıyor.

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Başkan Yetişkin’in öncülüğünde üretim kapasitesi artırılan Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda ürün çeşidi 20’den 63’e yükseltildi. Kadın emeğiyle hazırlanan yerel lezzetler, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere farklı ülkelere ihraç edilerek Efeler’in adını dünya sofralarına taşıyor. Menderes Park’ta hizmet veren Glütensiz ve Vegan Kafe, çölyak hastaları ve vegan beslenmeyi tercih eden vatandaşlara alternatifler sunuyor. Farklı beslenme ihtiyaçlarını gözeten hizmet, herkesin sosyal yaşamın içinde eşit biçimde yer almasını destekliyor. Kentin stratejik noktalarına yerleştirilen konteynerlerde aramakurtarma ekipmanları, ilk yardım malzemeleri, barınma ve ısınma ihtiyaçları, gıda ve bebek ürünleri bulunuyor. Afetlerde vatandaşların hayati ihtiyaçlarına hızlı erişimini sağlamayı amaçlayan proje, Efeler’in afetlere karşı hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendiriyor.

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Köprülü Veysipaşa Mahallesi’nde, tarihi dokunun içerisinde yer alan Atatürk Kültür Evi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerini gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Mesudiye Mahallesi Mesudiye Caddesi'nde açılan merkez, Batı Anadolu direnişinin, efelerin bağımsızlık mücadelesinin ve Kuvayı Milliye ruhunun gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacak.

26 bin metrekarelik alanda hizmete açılan Sempati Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyon ihtiyaçlarına kapsamlı çözümler sunuyor. Isıtma ve soğutma sistemlerine sahip açık ve kapalı padoklar, mama binası, ilk müdahale odası, ameliyathane, tedavi birimleri ile anne ve yavru odaları sayesinde can dostları sağlıklı ve güvenli şartlarda yaşamlarını sürdürebiliyor. Bakımevinin yanında oluşturulan 14 bin metrekarelik doğal yaşam alanı, sokak hayvanlarına doğayla uyumlu bir ortam sunuyor. Isıtma ve soğutma sistemli 16 konteyner, geniş gölgelikler ve serbest yaşam bölümleriyle donatılan tesis, hayvanların yaşam hakkını önceleyen bir anlayışla hizmet veriyor. Aydın’da bir ilk olan Online İmar Başvuru ve Süreç Yönetim Sistemi, vatandaşların imar başvurularını dijital ortamda gerçekleştirmesine ve işlemlerini kolaylıkla takip etmesine imkan sağlıyor. Sistem, zaman tasarrufu ve şeffaflık açısından önemli kolaylıklar sunuyor.

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Efe Mobil uygulamasıyla belediye hizmetlerine dijital erişim kolaylaştırılıyor. Ödeme işlemleri, sosyal yardım ve kurs başvuruları, etkinlikler ve belediye hizmetlerine ilişkin birçok işlem tek platform üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Belediyenin sosyal tesisleri ve anlaşmalı işletmelerde yüzde 50’ye varan indirimler sunan Efem Kart, vatandaşların bütçesine doğrudan katkı sağlıyor. Binlerce kullanıcıya ulaşan sistem sayesinde vatandaşların cebinde on milyonlarca lira tasarruf sağlandı. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kente kazandırdığı parklar ve sosyal yaşam alanlarıyla da vatandaşların nefes alabileceği, aileleriyle keyifli vakit geçirebileceği yeni buluşma noktaları oluşturuyor. Sosyal yaşamını canlandıran yatırımlar, Efeler’in daha yeşil, yaşanabilir ve modern bir kent olmasına katkı sağlıyor. Kardeşköy Mahallesi’ne kazandırılan mesire alanı; barbekü bölümleri, çocuk oyun parkı ve geniş piknik alanlarıyla vatandaşlara doğayla iç içe vakit geçirme imkânı sunuyor.

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Fenerbahçeliler Parkı, sembolik boğa heykeli ve Fenerbahçe tarihinin unutulmaz isimleri Can Bartu, Alex de Souza, Eda Erdem ve İbrahim Kutluay’ın büstleriyle dikkat çekiyor. Park, spor kültürünü ve sosyal yaşamı buluşturan özel bir alan olarak öne çıkıyor. Pınardere Mahallesi’ne kazandırılan park, mahallede üç dönem muhtarlık yapan merhum Muammer Tanrıverdi’nin adını yaşatıyor. Mahalle sakinlerine yeni bir sosyal yaşam alanı sunan proje, aynı zamanda kente hizmet eden isimlere duyulan vefanın da örneğini oluşturuyor.