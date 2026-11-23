Aydın’ın Nazilli ilçesinde DSİ kanal hattı nedeniyle yasal prosedürler yüzünden yapılamayan Zafer Mahallesi 2 Sokak’taki BİLSEM yolu, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik’in girişimleriyle yenileniyor.

Nazilli’nin Zafer Mahallesi’nde uzun yıllardır vatandaşların çözüm beklediği yol sorunu için düğmeye basıldı. BİLSEM yolu olarak bilinen Zafer Mahallesi 2 Sokak, Nazilli Belediyesi’nin girişimleri sonucunda yeniden düzenleniyor. Devlet Su İşleri’nin kanal hattı güzergahında bulunması nedeniyle bugüne kadar çeşitli yasal prosedürler sebebiyle yapılamayan yol için gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sahaya indi. Özellikle kış aylarında yağışlarla birlikte çamur deryasına dönüşen, yaya ve araç ulaşımını ciddi şekilde zorlaştıran, yaz aylarında ise yoğun toz nedeniyle vatandaşların kullanımında büyük sıkıntı oluşturan yol, baştan sona yenilenecek. İlk etapta kenar bordür çalışmalarına başlayan ekipler, ardından yolu parke taşıyla kaplayarak vatandaşların daha güvenli, konforlu ve sağlıklı bir ulaşım imkanına kavuşmasını sağlayacak.

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"Bekleyen sorunları çözmek için sahadayız"

Çalışmaları Zafer Mahalle Muhtarı Mustafa Certel ile birlikte yerinde inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, uzun süredir çözülemeyen sorunların belediyenin girişimleriyle birer birer çözüme kavuşturulduğunu belirterek, "Yıllardır bekleyen, vatandaşlarımızın her yağışta ve her yaz mevsiminde mağduriyet yaşadığı bir yolu daha yenilemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada bugüne kadar çeşitli yasal prosedürler nedeniyle çalışma yapılamıyordu. Gerekli girişimlerimizi yaptık, süreci çözdük ve ekiplerimizi sahaya gönderdik. Önce bordür çalışmalarımızı tamamlayacağız, ardından yolu baştan sona parke taşıyla yenileyeceğiz" dedi.

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Zafer Mahalle Muhtarı Mustafa Certel ile birlikte bölgedeki ihtiyaçları da değerlendiren Başkan Tetik, mahalle genelindeki çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.