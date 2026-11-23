Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü dron takibiyle saklandığı markette yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin uygulama noktasından kaçan ehliyetsiz sürücü dronla takip edilerek saklandığı markette yakalandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin uygulama noktasından kaçan ehliyetsiz sürücü dronla takip edilerek saklandığı markette yakalandı.
Girne Mahallesi Malazgirt Meydanı'nda dron destekli uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 09 ABN 968 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü, ters yöne girerek kaçmaya başladı.
Bir süre sonra aracını da bırakarak yaya olarak kaçan sürücüyü ekipler, dronla anlık takip etti.
Markete saklandığı tespit edilen sürücü, ekipler tarafından yakalandı.
Yapılan incelemede sürücü F.S'nin ehliyetsiz olduğu tespit edildi.
Sürücüye kurallara uymamaktan 212 bin lira idari para cezası kesildi.
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