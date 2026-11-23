AYDIN'ın Efeler ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan ehliyetsiz sürücü F.S., dronla takip edilerek saklandığı markette yakalandı. Sürücüye 212 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay, öğle saatlerinde Girne Mahallesi Malazgirt Meydanı'nda meydana geldi. Dron destekli uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 09 ABN 968 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, ters yöne girerek kaçmaya başladı. Bir süre sonra otomobilini bırakarak yaya olarak kaçan sürücü, dronla bir markete saklandığı tespit edilerek yakalandı. Yapılan incelemede F.S.'nin ehliyetsiz olduğu tespit edildi. F.S.'ye toplam 212 bin TL idari para cezası kesildi.