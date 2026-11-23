Aramalarda 4 bin 125 sentetik ecza, 46 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram esrar, 3 gram kokain, 2 hassas terazi, tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik farklı tarihlerde 3 ilçede operasyon düzenledi.

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