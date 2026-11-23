Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Efeler ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleni. Adreste yapılan aramalarda 2 adet sigara sarma makinesi, 1 adet hava kompresörü, 13 bin bandrolsüz makaron ve 25 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen operasyonda 13 bin bandrolsüz makaron, 25 kilogram kıyılmış tütün ve sigara üretiminde kullanılan makineler ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.

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