Kuşadası Belediyesi, sağanak yağışlarda yaşanabilecek su taşkınlarının önüne geçmek amacıyla Soğucak Mahallesi Eren Bülbül Sokak'ta yağmur suyu tahliye mazgalı imal etti.

Kuşadası Belediyesi, yağmurlu havalarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla kent genelindeki altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Soğucak Mahallesi'nde yağmur suyu tahliye mazgalı imalatı gerçekleştirildi. Kuşadası Belediyesi, sağanak yağışlarda meydana gelebilecek su taşkınlarını engellemek amacıyla kent genelinde altyapı çalışmalarına devam ediyor. ‘Güçlü altyapı, güçlü Kuşadası' hedefiyle çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuşadası'nın farklı bölgelerine yağmur suyu hattı döşeyip, tahliye mazgalları imal ediyor. Bu amaçla ekipler son olarak Soğucak Mahallesi Eren Bülbül Sokak'ta çalışma yürüttü. Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve kentin altyapısını daha da kuvvetlendirmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmada sokağa yağmur suyu ızgarası döşendi. Mahalle sakinleri Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti.