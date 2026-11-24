Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmen Büşra Bilginer için lokma hayrı düzenlenirken, merhum öğretmenin kabri ziyaret edilerek dualar edildi.

Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen anma programına Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ve beraberindeki öğretmenler katıldı. İlk olarak Büşra Bilginer adına düzenlenen lokma hayrına katılan protokol üyeleri ve öğretmenler, daha sonra merhum öğretmenin kabrini ziyaret etti. Kabri başında Büşra Bilginer için dualar edilirken, görevini büyük bir özveriyle yerine getirirken 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmen rahmet, minnet ve saygıyla anıldı. Anma programında Büşra Bilginer'in yanı sıra depremlerde hayatını kaybeden tüm öğretmenler de unutulmadı.